Reuters: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

По информации агентства Reuters, глава Национального банка Украины Андрей Пышный предупреждает о вероятном значительном снижении объемов внешней поддержки в 2026 году.
Как сообщается, Украина продолжает рассчитывать на международную финансовую помощь, которая в 2024 году, по оценке Пышного, должна составить порядка 55 миллиардов долларов. Эти средства предназначены не только для покрытия текущего бюджетного дефицита, но и для формирования финансового резерва на ближайшие годы, учитывая возможное сокращение объёмов зарубежного финансирования.
По прогнозам главы Нацбанка, к 2026 году поступления могут снизиться до 17 миллиардов долларов, а в 2027 году — до 15 миллиардов. Такие данные Пышный предоставил в электронной переписке с агентством.
Ранее стало известно, что во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС Венгрия не выразит поддержки инициативе по предоставлению военной помощи Украине.