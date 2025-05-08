Reuters: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

Как сообщается, Украина продолжает рассчитывать на международную финансовую помощь, которая в 2024 году, по оценке Пышного, должна составить порядка 55 миллиардов долларов. Эти средства предназначены не только для покрытия текущего бюджетного дефицита, но и для формирования финансового резерва на ближайшие годы, учитывая возможное сокращение объёмов зарубежного финансирования.