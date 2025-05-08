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Reuters: Украина может перейти к евро в качестве курсообразующей валюты

Глава украинского Нацбанка перечислил ряд факторов, которые заставили Киев заняться вопросом перехода к европейской валюте.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим начал изучать возможность перехода от американского доллара к евро в качестве базовой курсообразующей валюты для гривны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронную переписку с главой Нацбанка Украины Андреем Пышным.

Руководитель регулятора отметил, что к этому шагу Киев вынуждают ряд факторов, включая якобы возможное вступление страны в ЕС и усиление роли Брюсселя в военном обеспечении украинской стороны. Также, по его словам, на ситуацию влияют более высокая волатильность доллара на глобальных рынках и риск фрагментации мировой торговой системы.

Пышный подчеркнул, что регулятору предстоит сложная работа, требующая «качественной и разносторонней подготовки». Глава Нацбанка уточнил, что операции с долларом по-прежнему преобладают во всех секторах валютного рынка.

Вместе с тем, как добавляют журналисты, в большинстве сегментов «умеренно» увеличивается доля операций в евро.

Напомним, в начале апреля появилась информация, что украинские чиновники стали массово переводить свои деньги в криптовалюту. Отмечалось, что наибольшее число пользователей цифровой валюты работает в нацполиции Украины, прокуратуре и судах.