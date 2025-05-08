Reuters: Украина может перейти к евро в качестве курсообразующей валюты

Руководитель регулятора отметил, что к этому шагу Киев вынуждают ряд факторов, включая якобы возможное вступление страны в ЕС и усиление роли Брюсселя в военном обеспечении украинской стороны. Также, по его словам, на ситуацию влияют более высокая волатильность доллара на глобальных рынках и риск фрагментации мировой торговой системы.