Ограничение на работу магазинов и кафе введут во Владивостоке 9 мая

Городское управление транспорта предупреждает, что с 7:00 до 18:00 будет прекращено движение и запрещена стоянка транспортных средств на ряде центральных улиц. На время перекрытия будет изменена схема движения пассажирских автобусов. Автобусы со стороны Покровского парка будут доезжать только до Семёновской, а дальше по Океанскому проспекту уходить в обратном направлении (маршруты № 7, 17, 23, 40, 40а, 45, 54, 59, 60, 81, 98Д). Со стороны Маяка автобусы будут разворачиваться на 1-й Морской и уходить в обратном направлении, высаживая и принимая пассажиров около гостиницы «Приморье» (маршруты № 59, 60, 62, 63, 81). Со стороны Луговой автобусы будут поворачивать через Капитана Шефнера на Пушкинскую, затем спускаться на Светланскую в районе остановки «ДВГТУ» и далее следовать в сторону Луговой.