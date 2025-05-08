Ограничение на работу магазинов и кафе введут во Владивостоке 9 мая

Временный запрет на работу указанных предприятий будет действовать 9 мая с 08:00 до 14:00 для «минимизации потенциальных рисков и обеспечения благоприятных условий для выполнения задач по охране общественного порядка и гарантированию безопасности граждан».
«Радиус действия» запрета — маршрут, которым пройдёт военный парад и шествие «Бессмертного полка». Также гостям мероприятий Дня Победы следует помнить, что проход в зону народных гуляний будет осуществляться через пункты досмотра с рамками металлодетекторов. Таких пунктов, по уточнённой информации, предусмотрено 14:
на перекрестке улиц Алеутской и 1-й Морской; на улице Светланской в районе дома № 20 около музея им. В. Арсеньева; на перекрестке улиц Адмирала Фокина и Алеутской; на перекрестке улицы Адмирала Фокина и Океанского проспекта; на перекрестке улиц Уборевича и Светланской возле ГУМа; на пересечении улиц Уборевича и Береговой; на спуске (лестнице) с центральной площади на Корабельную Набережную; на подходе к ж/д перрону станции «Владивосток»; на проезде к парковке правительства Приморского края; у входа в Адмиральский сквер; на проходе между зданиями № 4 и № 6 по улице Алеутской; на проходе к зданию Морского вокзала; у железнодорожного вокзала; в районе улицы Верхнепортовой, 2е.
В зону мероприятия нельзя проносить «вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации». В число потенциально опасных предметов, помимо оружия, пиротехники, огнеопасных веществ, аэрозолей, алкоголя и наркотиков, вносят, например, электронные сигареты и вейпы, любые продукты питания, любые жидкости, кроме питьевой воды в ёмкостях объёмом до 0,5 литра, любые сыпучие вещества, кроме лекарств в заводской упаковке, фонари и лазерные указки. В зону массовых мероприятий нельзя попасть с животными, велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.
Городское управление транспорта предупреждает, что с 7:00 до 18:00 будет прекращено движение и запрещена стоянка транспортных средств на ряде центральных улиц. На время перекрытия будет изменена схема движения пассажирских автобусов. Автобусы со стороны Покровского парка будут доезжать только до Семёновской, а дальше по Океанскому проспекту уходить в обратном направлении (маршруты № 7, 17, 23, 40, 40а, 45, 54, 59, 60, 81, 98Д). Со стороны Маяка автобусы будут разворачиваться на 1-й Морской и уходить в обратном направлении, высаживая и принимая пассажиров около гостиницы «Приморье» (маршруты № 59, 60, 62, 63, 81). Со стороны Луговой автобусы будут поворачивать через Капитана Шефнера на Пушкинскую, затем спускаться на Светланскую в районе остановки «ДВГТУ» и далее следовать в сторону Луговой.