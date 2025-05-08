Многоквартирный дом во Владивостоке заливает дождями и кипятком

В мае 2025 года «гостинку» стало заливать ещё и кипятком, видимо, лопнула труба. Перемещение по общему коридору стало представлять опасность для жизни и здоровья, а информации о скором капитальном ремонте у жильцов до сих пор нет. Тем временем на Владивосток надвигаются очередные интенсивные дожди, объявлено штормовое предупреждение. Да и всё предстоящее лето обещает быть избыточно дождливым.