Многоквартирный дом во Владивостоке заливает дождями и кипятком

В январе 2024 года жильцы оставляли сигнал об аварийном состоянии крыши в социальных сетях: граждане заявляли, что уже несколько лет во время дождей в «гостинке» затапливает с шестого по девятый этажи, отчего портится как общедомовое имущество (проводка, стены), так и личное имущество в квартирах.
Утверждалось, что жильцы писали коллективное письмо в администрацию города с просьбой перенести капитальный ремонт крыши на с 2040 на 2025 год, но получили «невнятную отписку».
К концу сентября проблема не решилась, жильцы снова написали в telegram-канал микрорайона о протекающей кровле, отметив, что от сырости в помещениях начали разрастаться грибы, а по стене в месте протечки распространяется трещина, которая становится всё больше.
В мае 2025 года «гостинку» стало заливать ещё и кипятком, видимо, лопнула труба. Перемещение по общему коридору стало представлять опасность для жизни и здоровья, а информации о скором капитальном ремонте у жильцов до сих пор нет. Тем временем на Владивосток надвигаются очередные интенсивные дожди, объявлено штормовое предупреждение. Да и всё предстоящее лето обещает быть избыточно дождливым.