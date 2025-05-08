Цена золота может достичь новых исторических рекордов до конца лета

Эксперт также указал на значительное влияние геополитической изменчивости на динамику цен. Несмотря на локальные политические договоренности и противоречивые заявления политических лидеров, спрос на золото как на стабильный актив остается высоким среди институциональных и частных инвесторов. Напомним, что в конце апреля текущего года цена на золото впервые превысила отметку в 3500 долларов за тройскую унцию, после чего последовало некоторое коррекционное снижение.