Юрист предупредил автолюбителей о штрафе

За езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Водители, управляющие автомобилем с просроченными правами, рискуют получить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев. Эксперт напомнил, что просроченное водительское удостоверение считается недействительным, а это нарушение закона.
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«Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей», — заявил Воропаев в интервью «Прайм». Воропаев пояснил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, ранее автоматически продлевались на три года. Например, если на удостоверении указана дата окончания 1 июня 2022 года, оно действительно до 1 июня 2025 года. После этой даты документ станет просроченным, и управление автомобилем с такими правами приведет к штрафу.
Для замены прав необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», в отделение ГИБДД или в офис МФЦ. Воропаев также отметил, что если на правах указан срок действия, заканчивающийся в 2025 году, они автоматически продлеваются еще на три года — до 2028 года. В этом случае замена потребуется только через три года.
Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет с даты его выдачи, после чего оно утрачивает юридическую силу, и водитель обязан оформить новый документ. Процедуру замены допускается инициировать заблаговременно — за год или даже раньше до истечения срока действия. Кроме того, замена удостоверения необходима при изменении персональных данных водителя, а также в случае утери или повреждения документа. О наиболее простых способах оформления новых прав и мерах по предотвращению штрафных санкций — в материале URA.RU.