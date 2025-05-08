Юрист предупредил автолюбителей о штрафе

«Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей», — заявил Воропаев в интервью «Прайм». Воропаев пояснил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, ранее автоматически продлевались на три года. Например, если на удостоверении указана дата окончания 1 июня 2022 года, оно действительно до 1 июня 2025 года. После этой даты документ станет просроченным, и управление автомобилем с такими правами приведет к штрафу.