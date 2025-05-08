Air Astana отменила рейсы в Индию 8 мая

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Авиакомпания Air Astana заявила об отмене рейсов в Индию 8 мая.
Это рейсы:
- KC 907/908 по маршруту Алматы — Дели — Алматы;
- KC 291/292 по маршруту Алматы — Мумбаи — Алматы.
Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости билетов, пообещали в компании.
«В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Республики Казахстан и других пассажиров Air Astana на родину», — сообщила Air Astana.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления»*, связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Позже Минобороны Индии сообщило, что начало операцию «Синдур».
* Запрещенная в России террористическая организация.