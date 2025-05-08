Водителям напомнили о штрафах за езду с просроченными правами

Эксперт уточнил, что удостоверения, срок действия которых закончился в 2022 году, были продлены на три года. Однако по истечении этого времени права необходимо заменить. Для этого достаточно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ. В случае, если срок действия прав истекает только в 2025 году, волноваться не стоит — они автоматически продлеваются до 2028 года.