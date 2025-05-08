В Узбекистане с участием «Росатома» утвердили схему размещения АЭС

«Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.