В Узбекистане с участием «Росатома» утвердили схему размещения АЭС

ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации «Росатом» утвердил схему размещения станции в Джизакской области, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом).
По данным пресс-службы, под председательством советника президента Узбекистана по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвящённое реализации проекта строительства АСММ в республике.
«Была утверждена схема размещения АСММ в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии», — говорится в сообщении.
В рамках совещания была представлена презентация, отражающая текущий прогресс работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО «Атомстройэкспорт». Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнёрами, при этом участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков.
«Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны», — добавили в Узатома.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
«Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.