Социально уязвимым казахстанцам субсидируют часть арендной платы за жилье

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Министерство промышленности и строительства Казахстана опубликовало новый приказ.
Благодаря этому документу, социально уязвимое население получит субсидии на часть арендной платы за жилье. Речь идет о частном жилом фонде, отметили в ведомстве.
Субсидии назначают следующим категориям граждан:
- лица с инвалидностью I и II групп;
- семьи, имеющие детей с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.
А также многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи.
«Указанные граждане должны состоять на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе “Центр обеспечения жилищем. Субсидирование осуществляется на паритетной основе 50% за счет бюджетных средств и 50% за счет услугополучателя”, — говорится в приказе.
Допустимая общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:
- 1−3 членов семьи — не более 40 кв.м;
- 4−5 членов семьи — не более 60кв.м;
- 6 и более членов семьи — не более 80 кв.м.
А чтобы получить субсидию, необходимо подать через сайт (http://www.otbasybank.kz/) заявление с согласием на сбор и обработку персональных данных.