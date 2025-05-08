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Социально уязвимым казахстанцам субсидируют часть арендной платы за жилье

Приказ Минпромстроя коснулся частного жилищного фонда.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Министерство промышленности и строительства Казахстана опубликовало новый приказ.

Благодаря этому документу, социально уязвимое население получит субсидии на часть арендной платы за жилье. Речь идет о частном жилом фонде, отметили в ведомстве.

Субсидии назначают следующим категориям граждан:

  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • семьи, имеющие детей с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

А также многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи.

«Указанные граждане должны состоять на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе “Центр обеспечения жилищем. Субсидирование осуществляется на паритетной основе 50% за счет бюджетных средств и 50% за счет услугополучателя”, — говорится в приказе.

Допустимая общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

  • 1−3 членов семьи — не более 40 кв.м;
  • 4−5 членов семьи — не более 60кв.м;
  • 6 и более членов семьи — не более 80 кв.м.

А чтобы получить субсидию, необходимо подать через сайт (http://www.otbasybank.kz/) заявление с согласием на сбор и обработку персональных данных.