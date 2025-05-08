Социально уязвимым казахстанцам субсидируют часть арендной платы за жилье

«Указанные граждане должны состоять на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе “Центр обеспечения жилищем. Субсидирование осуществляется на паритетной основе 50% за счет бюджетных средств и 50% за счет услугополучателя”, — говорится в приказе.