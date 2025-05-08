К лету в Казахстане добавят новые маршруты поездов

АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, передаёт BaigeNews.kz.
Мера принята для удовлетворения традиционно высокого спроса на железнодорожные перевозки в сезон отпусков. С июня по сентябрь 2025 года по стране начнут курсировать как новые составы, так и увеличится частота движения уже действующих поездов.
В расписание включены:
- 3 состава «Тальго»,
- 5 стандартных поездов,
- прицепные вагоны к 3 маршрутам.
Среди них:
- № 253/254 «Астана — Достык» (Тальго) — 2 раза в неделю,
- № 207/208 «Алматы — Жаланашколь» (Тальго) — по датам,
- № 211/212 «Алматы — Достык» (Тальго) — через день,
- № 221/222 «Алматы — Достык» — 3 раза в неделю,
- № 457/458 «Семей — Достык» и № 459/460 «Оскемен — Достык» — через день,
- Прицепные вагоны «Алматы — Достык», «Кызылорда — Достык», «Павлодар — Достык» — через день,
- № 201/202 «Астана — Алматы» и № 203/204 «Астана — Шымкент» — ежедневно.
Всего планируется перевезти более 270 000 пассажиров.
Билеты доступны за 45 дней до отправления на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.
Дополнительную информацию можно получить:
- на онлайн-табло: tablo-railways.kz,
- в колл-центре 1433,
- по WhatsApp*: +7 776 714 5686.
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