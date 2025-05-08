Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К лету в Казахстане добавят новые маршруты поездов

Нацперевозчик запускает новые маршруты на летний сезон.

Источник: КТЖ

АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, передаёт BaigeNews.kz.

Мера принята для удовлетворения традиционно высокого спроса на железнодорожные перевозки в сезон отпусков. С июня по сентябрь 2025 года по стране начнут курсировать как новые составы, так и увеличится частота движения уже действующих поездов.

В расписание включены:

  • 3 состава «Тальго»,
  • 5 стандартных поездов,
  • прицепные вагоны к 3 маршрутам.

Среди них:

  • № 253/254 «Астана — Достык» (Тальго) — 2 раза в неделю,
  • № 207/208 «Алматы — Жаланашколь» (Тальго) — по датам,
  • № 211/212 «Алматы — Достык» (Тальго) — через день,
  • № 221/222 «Алматы — Достык» — 3 раза в неделю,
  • № 457/458 «Семей — Достык» и № 459/460 «Оскемен — Достык» — через день,
  • Прицепные вагоны «Алматы — Достык», «Кызылорда — Достык», «Павлодар — Достык» — через день,
  • № 201/202 «Астана — Алматы» и № 203/204 «Астана — Шымкент» — ежедневно.

Всего планируется перевезти более 270 000 пассажиров.

Билеты доступны за 45 дней до отправления на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию можно получить:

  • на онлайн-табло: tablo-railways.kz,
  • в колл-центре 1433,
  • по WhatsApp*: +7 776 714 5686.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.