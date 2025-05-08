Автоэксперт Зубко: первый автомобиль Tenet будет стоить около 2,6 млн рублей

«Первым в продаже появится компактный паркетник, который уже был частично рассекречен в конце февраля 2025 года. Сейчас трудно спрогнозировать стоимость новых моделей, но понятно, что она вряд ли будет сильно меньше, чем у конкурентов. Можно предположить, что первенец бренда обойдется не меньше 2,5−2,6 млн рублей», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» редактор спецпроекта «Автопарк» «Российской газеты» Юрий Зубко.