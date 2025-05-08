Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минторг США: товарооборот с Россией в марте увеличился в 1,5 раза

По сравнению с февралём 2025 года показатель вырос с $390 млн до $573 млн.

Источник: Аргументы и факты

Товарооборот между Россией и США за март 2025 года вырос в 1,5 раза и составил $573 млн, следует из доклада американского министерства торговли.

Речь идёт о максимальном показателе за последние два года. По сравнению с февралём 2025 года, когда показатель равнялся $390 млн, рост составлил 47%.

Информация ведомства также свидетельствует, что импорт товаров из РФ в США в марте достиг $523 млн, что больше на 53,8% по сравнению с данными предыдущего месяца ($340 млн).

Объем экспорта товаров из США в РФ остался равен $50 млн. Из доклада минторга также следует, что импорт российской продукции в США увеличивался три месяца подряд.

Напомним, в начале апреля министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессант заявлял, что американские власти не ввели торговые пошлины в отношении России, поскольку антироссийские санкции почти полностью прекратили торговые отношения между РФ и США.