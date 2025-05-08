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В Узбекистане утвердили схему размещения атомной станции малой мощности

АСММ построят в Джизакской области республики.

Источник: Аргументы и факты

Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием «Росатома» утвердил схему ее размещения в Джизакской области.

«Была утверждена схема размещения станции в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии», — говорится в сообщении Агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом).

К слову, ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства в стране второй атомной электростанции. Первая же АЭС была возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006», а генподрядчиком выступила «росатомная» компания «Атомстройэкспорт».