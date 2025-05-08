В Узбекистане утвердили схему размещения атомной станции малой мощности

К слову, ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства в стране второй атомной электростанции. Первая же АЭС была возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006», а генподрядчиком выступила «росатомная» компания «Атомстройэкспорт».