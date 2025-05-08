ЖДМ получит финансовую поддержку от государства на модернизацию инфраструктуры

По состоянию на конец апреля задолженность ЖДМ по заработной плате перед примерно пятью тысячами сотрудников превышала сумму в 190 миллионов леев. По данным Министерства инфраструктуры и профсоюзных организаций, долги могут быть погашены к осени этого года.