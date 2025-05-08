ЖДМ получит финансовую поддержку от государства на модернизацию инфраструктуры

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Правительство Молдовы запустит механизм бюджетного софинансирования работ по поддержанию и модернизации инфраструктуры госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). С этой целью кабмином был утвержден многолетний контракт на управление железнодорожной инфраструктурой.
Документ предусматривает ежегодные ассигнования из государственного бюджета на ремонт, содержание и развитие ЖДМ. Размеры финансирования будут определены на момент подписания документа.
Действие контракта продлится от трех до пяти лет и будет включать четкие механизмы контроля за выполненной работой, чтобы государственные средства использовались ответственно.
«Реализация многолетнего контракта обеспечит необходимые условия для повышения безопасности и скорости движения поездов, усиления конкурентоспособности железнодорожного транспорта, а также снижения износа дорог за счет перераспределения грузопотоков с автомобильного транспорта на поезда», — говорится в заключении кабмина.
По состоянию на конец апреля задолженность ЖДМ по заработной плате перед примерно пятью тысячами сотрудников превышала сумму в 190 миллионов леев. По данным Министерства инфраструктуры и профсоюзных организаций, долги могут быть погашены к осени этого года.
Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы.