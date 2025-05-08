Опытный образец МС-21 с отечественными системами прибыл в Жуковский из Иркутска

Опытный образец МС-21 с новыми отечественными системами и агрегатами совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ имени М. М. Громова «Раменское» в Жуковском. В летно-испытательном и доводочном комплексе «ПАО Яковлев» лайнер подготовят к проведению сертификационных испытаний в рамках программы импортозамещения, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается в тг-канале (18+) госкорпорации «Ростех», самолет пилотировал усиленный экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Олега Кононенко, летчика-испытателя Героя России Романа Таскаева и заслуженного летчика-испытателя РФ Андрея Воропаева, а также ведущих инженеров по летным испытаниям Николая Фонурина, Александра Попова, Олега Березина и Александра Соловьева.
Время полета составило 6 часов 8 минут, лайнер проходил на высоте 11 тысяч метров и со скоростью до 800 км/ч.
«Самолет выдержал длительный полет. Все работало прекрасно. Мы удовлетворены перелетом», — отметил директор по летным испытаниям-летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Роман Таскаев.
Напомним, 29 апреля опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Модель оснащена новыми российскими системами и агрегатами. На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие.
Экипаж лайнера состоял из летчиков-испытателей Александра Гуськова, Героя России Романа Таскаева и ведущих инженеров по летным испытаниям Александра Попова и Александра Соловьева. Максимальная скорость самолета достигла 580 км/ч. За 1 час и 15 минут в воздухе экипаж поднялся на высоту 3 км. Пилоты подчеркнули, что отечественные системы работают надежно, к ним нет никаких претензий.
Заведующий кафедрой «Системное проектирование авиакомплексов» Московского авиационного института Евгений Неретин считает, что самолет МС-21 сможет заменить самолеты из-за рубежа в РФ, а также в дружественных странах. По его словам, все системы и комплектующие изделия разработаны в полном соответствии предъявляемым к ним международным нормам безопасности.