Опытный образец МС-21 с отечественными системами прибыл в Жуковский из Иркутска

Опытный образец МС-21 с новыми отечественными системами и агрегатами совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ имени М. М. Громова «Раменское» в Жуковском. В летно-испытательном и доводочном комплексе «ПАО Яковлев» лайнер подготовят к проведению сертификационных испытаний в рамках программы импортозамещения, пишет ИА IrkutskMedia.