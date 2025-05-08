Нацбанк Казахстана выпустил купюру к 80-летию Великой Победы

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Национальный Банк Казахстана с 9 мая 2025 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы.
«9 Мая является знаменательной датой для всего мира. Казахстан внес весомый вклад в Победу. Из республики было мобилизовано около 1,2 миллиона человек, примерно 20% от общего населения на тот момент», — говорится в сообщении банка.
Казахстанцы, напомнили в Нацбанке, героически сражались в пехоте, танковых частях, авиации и на флоте.
«В знак памяти о героизме и мужестве наших соотечественников Национальный Банк выпускает в обращение юбилейную банкноту национальной валюты», — указывается в сообщении.
Как выглядит новая купюра
Цвет банкнот — коричнево-бежевый.
На лицевой стороне:
- изображен Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев — дань памяти героям, отдавших жизни за Родину.
- размещена микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты: на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь.
На оборотной стороне изображены:
- карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий. Изображения представлены РГУ «Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи» Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации.
- Орден Отечественной войны как символ смелости, стойкости и мужества.
Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана, напомнили в банке.