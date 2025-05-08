В Волгограде подорожали все виды топлива

Медленно, но верно, ползут вверх цены на дизельное топливо и бензин в Волгограде и области. За последнюю неделю они хоть и не очень резко, но повысились. По данным Волгоградстата, подорожание не коснулось лишь 98-го бензина. Кстати, цена его не меняется уже две недели.