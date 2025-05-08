В Волгограде подорожали все виды топлива

Медленно, но верно, ползут вверх цены на дизельное топливо и бензин в Волгограде и области. За последнюю неделю они хоть и не очень резко, но повысились. По данным Волгоградстата, подорожание не коснулось лишь 98-го бензина. Кстати, цена его не меняется уже две недели.
По данным мониторинга, цена ДТ изменилась всего на 1 копейку. Вместо 68,47 оно стало стоить 68,48 рубля. Бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек и стал стоить 57 рублей 23 копейки за литр. Еще заметнее выросли цены на АИ-95. Бензин этой марки стал дороже сразу на 13 копеек, за неделю его цена достигла 63 рублей 61 копейки.