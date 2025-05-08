Из Челябинска отменяют авиарейсы до Москвы

«ФедералПресс» писал, что атаки беспилотников ВСУ повлекли за собой массовые отмены авиарейсов и закрытие аэропортов ради безопасности пассажиров. Москва более суток находилась под обстрелами БПЛА. В связи с этим Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково и Домодедово.