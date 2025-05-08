Из Челябинска отменяют авиарейсы до Москвы

«Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе, путем отмены ряда рейсов», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
Компания обещает вернуть пассажирам денежные средства.
«При этом, клиенты, которым оформлен возврат, могут в течение 3-х суток от времени вылета отмененного рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отмененного рейса», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
«ФедералПресс» писал, что атаки беспилотников ВСУ повлекли за собой массовые отмены авиарейсов и закрытие аэропортов ради безопасности пассажиров. Москва более суток находилась под обстрелами БПЛА. В связи с этим Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково и Домодедово.