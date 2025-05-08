БелАЭС проходит сертификацию как поставщик для ядерной отрасли

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Белорусская атомная электростанция проходит сертификацию системы менеджмента качества по вопросам предъявления требований к поставщикам услуг, товаров и продукции для ядерной отрасли, сообщили в официальном Telegram-канале АЭС.
Как сообщили на станции, первый этап сертификации этой системы менеджмента качества прошел на Белорусской АЭС
В течение двух дней специалисты Белорусского госинститута метрологии, Белорусского государственного центра аккредитации, «Белэнерго» и «БелПроектКонсалтинг» изучали состояние системы менеджмента качества предприятия и документацию, а также провели собеседования с работниками станции.
Как отметили на БелАЭС, сертификация в области внедрения этой системы управления будет проведена в Беларуси впервые.
БелАЭС
Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Возводить БелАЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.