УДС «Молот» по итогам года снизил выручку и увеличил убытки

«Это занимает 75% всего возможного времени по итогам работы УДС в 2024 году. Доходы от данной аренды, рост которых ограничен возможностями указанных учреждений, финансируемых из бюджета Пермского края, не покрывает операционных расходов на содержание объекта. Доходы от проведения культурно-массовых мероприятий выше, чем доходы от аренды объектов под спортивные цели. Но количество таких мероприятий невелико, поскольку они проводятся только в периоды “свободного льда”. При этом в части расходов по итогам года произошел рост, вызванный увеличением кадастровой стоимости здания УДС (увеличение имущественных налогов и амортизации), а также увеличением коммунальных платежей», — пояснили в КРПК.