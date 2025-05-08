Два новых автобуса закупят для «Автоколонны 1880» за счет областной помощи

Корпорация развития Приангарья увеличила финансирование «Автоколонны 1880» на 20 млн рублей для приобретения двух новых туристических автобусов Yutong 2024 года выпуска, каждый из которых рассчитан на 53 места. Это стало возможным благодаря механизму доращивания кредита, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Светлана Васильева подчеркнула, что корпорация развития — это институт развития бизнеса, который ориентирован на реализацию крупных проектов.
«Для “Автоколонны 1880” льготный кредит — возможность вложиться в развитие транспортной инфраструктуры без серьезных разовых финансовых вливаний. Мы рады, что это сотрудничество состоялось и продолжается. Его результаты уже увидели пассажиры автобусов, которые ходят из Иркутска в Листвянку, Аршан, Саянск, Жигалово, а скоро обновленных направлений станет еще больше», — уточнила она.
Генеральный директор АО «Автоколонна 1880» Илья Соловаров поделился, что программа обновления автопарка началась в 2023 году. Тогда при содействии КРИО компания закупила семь автобусов марки Yutong — среднего и большого класса. В 2024 году предприятие приобрело еще девять автобусов: семь средних и два больших.
По его словам, новые автобусы оснащены кондиционерами, Wi-Fi, USB-портами и эргономичными сиденьями. Также они более экономичны в эксплуатации.
Генеральный директор КРИО Анастасия Оборотова подчеркнула, что развитие транспортной инфраструктуры региона остается в числе приоритетных инвестпроектов. Она также уточнила, что инвестиции в обновление автопарка способствуют безопасности, экологии, экономике и социальному благополучию области.
Напомним, с 19 марта межрегиональный маршрут «Иркутск — Улан-Удэ», который связывает столицы Иркутской области и Республики Бурятия, курсирует ежедневно. Эту новость сообщил директор АО «Автоколонна 1880» (является 100% собственностью Приангарья) Илья Соловаров.