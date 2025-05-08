Два новых автобуса закупят для «Автоколонны 1880» за счет областной помощи

«Для “Автоколонны 1880” льготный кредит — возможность вложиться в развитие транспортной инфраструктуры без серьезных разовых финансовых вливаний. Мы рады, что это сотрудничество состоялось и продолжается. Его результаты уже увидели пассажиры автобусов, которые ходят из Иркутска в Листвянку, Аршан, Саянск, Жигалово, а скоро обновленных направлений станет еще больше», — уточнила она.