Два кафе в Пермском крае закрыли из-за грубых санитарных нарушений

«В Барде на 60 дней приостановлена деятельность кафе, владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кадрдин Шеров», — рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Эксперты установили отсутствие: системы контроля за производством, разделения цехов при работе с сырьем, у сотрудников — необходимых медосмотров. Помимо этого, не были предоставлены бумаги, удостоверяющие качество и безопасность используемых ингредиентов.
Аналогичные недостатки были обнаружены и в заведении предпринимателя Махмадшарифа Умедджони в Чернушке. В дополнение к вышеуказанным нарушениям, в кафе были найдены продукты с истекшим сроком годности.
С целью защиты здоровья потребителей, суд принял решение о временном закрытии