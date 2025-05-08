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Два кафе в Пермском крае закрыли из-за грубых санитарных нарушений

ПЕРМЬ, 8 мая, ФедералПресс. В Пермском крае судебным решением временно прекращена работа двух точек общепита в связи с обнаруженными санитарными отклонениями от норм. Роспотребнадзор, взаимодействуя с прокуратурой, провел инспекцию точек питания в поселках Барда и Чернушка.

Источник: РИА "Новости"

«В Барде на 60 дней приостановлена деятельность кафе, владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кадрдин Шеров», — рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Эксперты установили отсутствие: системы контроля за производством, разделения цехов при работе с сырьем, у сотрудников — необходимых медосмотров. Помимо этого, не были предоставлены бумаги, удостоверяющие качество и безопасность используемых ингредиентов.

Аналогичные недостатки были обнаружены и в заведении предпринимателя Махмадшарифа Умедджони в Чернушке. В дополнение к вышеуказанным нарушениям, в кафе были найдены продукты с истекшим сроком годности.

С целью защиты здоровья потребителей, суд принял решение о временном закрытии