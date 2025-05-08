Безработица в Омске неоднозначно изменилась

По данным выборочного обследования рабочей силы статистиков среди населения Омской области в возрасте 15 лет и старше, ситуация на рынке труда регионе в первом квартале 2025 года демонстрирует негативную динамику. Численность рабочей силы за январь-март 2025 года составила 904,9 тыс. человек, что на 19,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Снижение коснулось как занятости, так и безработицы, но пропорциональное увеличение уровня безработицы вызывает обеспокоенность.
В первом квартале 2025 года занятыми экономической деятельностью были 875,9 тыс. человек, что на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее. Это снижение на 2,1% отражает сокращение возможностей трудоустройства. Одновременно численность безработных уменьшилась на 0,6 тыс. человек (до 29, тысяч человек), но уровень безработицы вырос с 3,1% до 3,2%.
В 2024 году уровень безработицы колебался в пределах 2,8−3,3%, достигнув минимума в III квартале (2,8%). Однако к началу 2025 года показатель вновь начал расти, вернувшись к отметке 3,2%. Уровень занятости при этом упал с 60,1% в среднем за 2024 год до 58,9% в I квартале 2025 года. Особенно заметно снижение уровня участия в рабочей силе: с 62,0% в 2024 году до 60,9% в начале 2025 года.
По данным выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше, ситуация на рынке труда Омской области в первом квартале 2025 года демонстрирует негативную динамику. Численность рабочей силы за январь-март 2025 года составила 904,9 тыс. человек, что на 19,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Снижение коснулось как занятости, так и безработицы, но пропорциональное увеличение уровня безработицы вызывает обеспокоенность.
В первом квартале 2025 года занятыми экономической деятельностью были 875,9 тыс. человек, что на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее. Это снижение на 2,1% отражает сокращение возможностей трудоустройства. Одновременно численность безработных уменьшилась на 0,6 тыс. человек (до 29, тысяч человек), но уровень безработицы вырос с 3,1% до 3,2%.
В 2024 году уровень безработицы колебался в пределах 2,8−3,3%, достигнув минимума в III квартале (2,8%). Однако к началу 2025 года показатель вновь начал расти, вернувшись к отметке 3,2%. Уровень занятости при этом упал с 60,1% в среднем за 2024 год до 58,9% в I квартале 2025 года. Особенно заметно снижение уровня участия в рабочей силе: с 62,0% в 2024 году до 60,9% в начале 2025 года.