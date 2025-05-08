Безработица в Омске неоднозначно изменилась

В 2024 году уровень безработицы колебался в пределах 2,8−3,3%, достигнув минимума в III квартале (2,8%). Однако к началу 2025 года показатель вновь начал расти, вернувшись к отметке 3,2%. Уровень занятости при этом упал с 60,1% в среднем за 2024 год до 58,9% в I квартале 2025 года. Особенно заметно снижение уровня участия в рабочей силе: с 62,0% в 2024 году до 60,9% в начале 2025 года.