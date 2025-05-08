В центр Красноярска на будущую станцию метро привезли детали ТПМК «Анастасия»

В Красноярске на будущую станцию метротрамвая «Площадь Революции» привезли основные детали тоннелепроходческого комплекса «Анастасия». Об этом сообщила пресс-служба подземки.
Теперь на стройплощадке находятся:
— технологические телеги;
— ротор, разрабатывающий грунт;
— хвостовой щит, обеспечивающий поддержку стенок тоннеля во время проходки;
— тоннельные локомотивы.
Специалисты уже приступили к укладке бетонного основания. После сборки щита они начнут проходку в сторону железнодорожного вокзала. Длина этого перегонного тоннеля — 1263 метра.
Напомним, что «Анастасию» назвали в честь геолога Анастасии Стеблевой. Женщина более 30 лет открывала уникальные месторождения в Нижнем Приангарье.
Первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.