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В центр Красноярска на будущую станцию метро привезли детали ТПМК «Анастасия»

На станцию метро «Площадь Революции» привезли основные детали тоннелепроходческого комплекса «Анастасия».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на будущую станцию метротрамвая «Площадь Революции» привезли основные детали тоннелепроходческого комплекса «Анастасия». Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Теперь на стройплощадке находятся:

— технологические телеги;

— ротор, разрабатывающий грунт;

— хвостовой щит, обеспечивающий поддержку стенок тоннеля во время проходки;

— тоннельные локомотивы.

Специалисты уже приступили к укладке бетонного основания. После сборки щита они начнут проходку в сторону железнодорожного вокзала. Длина этого перегонного тоннеля — 1263 метра.

Напомним, что «Анастасию» назвали в честь геолога Анастасии Стеблевой. Женщина более 30 лет открывала уникальные месторождения в Нижнем Приангарье.

Первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.