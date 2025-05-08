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Сергей Собянин: На Кубе откроется совместный с автозаводом «Москвич» таксопарк

Президент Кубы Мигель Диас-Канель вместе с российской делегацией посетил автозавод «Москвич». Ранее стороны подписали меморандум о создании в Гаване таксопарка на базе автомобилей этого бренда. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Аргументы и факты

Совместное предприятие, которое откроется в ближайшие месяцы, должно стать крупнейшей таксомоторной компанией на Кубе по объему пассажирских перевозок. На первом этапе планируется отправка 50 автомобилей: 25 «Москвичей 3» и 25 электромобилей «Москвич 3е».

Для стабильной работы проекта на Кубу направят автономные солнечные электростанции с зарядными станциями и накопителями энергии. Кубинские специалисты пройдут обучение на базе завода и смогут получать техподдержку дистанционно.

— Кроме того, в знак уважения вручил президенту Республики Куба подарочный сертификат на десять автомобилей Москвич 6, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо кубинского лидера, в столицу прибыли президенты Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы, присоединятся 29 иностранных лидеров.