Сергей Собянин: На Кубе откроется совместный с автозаводом «Москвич» таксопарк

Совместное предприятие, которое откроется в ближайшие месяцы, должно стать крупнейшей таксомоторной компанией на Кубе по объему пассажирских перевозок. На первом этапе планируется отправка 50 автомобилей: 25 «Москвичей 3» и 25 электромобилей «Москвич 3е».
Для стабильной работы проекта на Кубу направят автономные солнечные электростанции с зарядными станциями и накопителями энергии. Кубинские специалисты пройдут обучение на базе завода и смогут получать техподдержку дистанционно.
— Кроме того, в знак уважения вручил президенту Республики Куба подарочный сертификат на десять автомобилей Москвич 6, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Помимо кубинского лидера, в столицу прибыли президенты Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы, присоединятся 29 иностранных лидеров.