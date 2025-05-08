Сергей Собянин: На Кубе откроется совместный с автозаводом «Москвич» таксопарк

Президент Кубы Мигель Диас-Канель вместе с российской делегацией посетил автозавод «Москвич». Ранее стороны подписали меморандум о создании в Гаване таксопарка на базе автомобилей этого бренда. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.