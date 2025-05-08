Energocom подписал трехлетний контракт на поставку газа в Молдову из Румынии

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Компания Energocom, являющаяся государственным стратегическим поставщиком энергоносителей в Молдову, подписала свой первый долгосрочный контракт на закупку природного газа у румынской OMV Petrom, сообщает Министерство энергетики.
"С началом добычи мы будем получать примерно четверть потребляемого нами природного газа из месторождения Neptun Deep, — пояснил журналистам глава Минэнерго Дорин Жунгиету.
На вопрос о цене на голубое топливо от Neptun Deep он не дал определенного ответа.
«Цена — вопрос конфиденциальный, но она будет соответствовать рыночному индексу и содержать скидку», — заявил чиновник.
В 2024 году 83,72% от общего объема газа, потребляемого в Молдове, были поставлены Energocom.