Energocom подписал трехлетний контракт на поставку газа в Молдову из Румынии

Согласно договору, АО Energocom будет закупать природный газ от стратегического проекта Neptune Deep с момента его ожидаемого ввода в эксплуатацию в 2027 году. Это крупнейший проект природного газа в Черном море и первый глубоководный морской проект в Румынии. Neptun Deep имеет предполагаемые запасы около 100 миллиардов кубометров природного газа, что должно позволить Румынии стать крупнейшим производителем природного газа в Евросоюзе. Поставки будут осуществляться в виртуальной торговой точке в Румынии м должны будут обеспечить бесперебойные поставки природного газа в Молдову.