Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 9 мая — День Победы

В Национальном банке сообщили курсы валют на 9 мая 2025 года, пятницу. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились 9 Мая в День Победы.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 9 мая, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0062 белорусского рубля, 1 евро — 3,4134 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6803 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 8 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.