Курсы валют на 9 мая, цены на нефть и металлы

Темпы роста нефтяных котировок продолжили расти в течение четверга, рынок более чем компенсировал падение предыдущего дня. Позитивное настроение на рынке поддерживали ожидания улучшения ситуации в мировой торговле. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 Аст составила 62,57 доллара за баррель, что на 2,4% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,6% — до 59,60 доллара за баррель, сообщает Интерфакс-Казахстан.