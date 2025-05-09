Курсы валют на 9 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Темпы роста нефтяных котировок продолжили расти в течение четверга, рынок более чем компенсировал падение предыдущего дня. Позитивное настроение на рынке поддерживали ожидания улучшения ситуации в мировой торговле. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 Аст составила 62,57 доллара за баррель, что на 2,4% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,6% — до 59,60 доллара за баррель, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 3,382,06 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,29% на 11:30 Аст.. Фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,32%, достигнув отметки 32,90 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 19:20 аст bitcoin торговался по 99,472,25 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 2,21%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1,976,73 доллара, повысившись в цене на 8,17%. Капитализация этой криптовалюты составила 238,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,09 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 331,12 тенге.
1 азербайджанский манат 304,43 тенге.
10 армянский драм 13,37 тенге.
1 белорусский рубль 157,99 тенге.
1 бразильский реал 89,82 тенге.
10 венгерских форинтов 14,35 тенге.
1 гонконгский доллар 66,4 тенге.
1 грузинский лари 190,2 тенге.
1 датская крона 78,09 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,5 тенге.
1 доллар США 516,01 тенге.
1 евро 582,47 тенге.
1 индийская рупия 6,03 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 371,95 тенге.
1 китайский юань 71,3 тенге.
1 кувейтский динар 1 682,84 тенге.
1 кыргызский сом 5,9 тенге.
1 малазийский ринггит 120,65 тенге.
1 мексиканский песо 26,36 тенге.
1 молдавский лей 30,19 тенге.
1 норвежская крона 49,85 тенге.
1 польский злотый 136,49 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,58 тенге.
1 российский рубль 6,26 тенге.
1 СДР 700,27 тенге.
1 сингапурский доллар 398,03 тенге.
1 таджикский сомони 50,34 тенге.
1 тайский бат 15,73 тенге.
1 турецкая лира 13,39 тенге.
100 узбекских сумов 4,02 тенге.
1 украинская гривна 12,42 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,38 тенге.
1 чешская крона 23,38 тенге.
1 шведская крона 53,44 тенге.
1 швейцарский франк 624,86 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,4 тенге.
100 южнокорейских вон 36,84 тенге.
1 японская иена 3,56 тенге.