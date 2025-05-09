Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании, совершающие 95% перевозок пассажиров, вернулись к штатному расписанию после продолжительных сбоев 6 и 7 мая. Сбои в выполнении рейсов начались из-за временного закрытия российских аэропортов. В течение дня 7 мая в российских регионах попеременно вводили и снимали ограничения в 13 аэропортах.