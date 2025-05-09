Владельцу киосков на шоссе Космонавтов не удалось оспорить их демонтаж

Согласно картотеке суда, ООО «Элиран» обратилось в краевой арбитраж с заявлением к администрации Ленинского района в апреле 2024 года. Общество пыталось признать недействительным распоряжение главы администрации Ленинского района «О принудительном демонтаже незаконно размещенного движимого объекта» относительно киосков, расположенных на шоссе Космонавтов, 6. В обоснование заявленных требований истец указал на то, что объекты располагаются на земельном участке, переданном в аренду на основании соответствующего договора с ООО «СЗ “УНО”». Мэрия не согласилась с требованиями, сославшись на то, что объекты расположены на территории, находящейся в муниципальной собственности.