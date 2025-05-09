Параллельный импорт изменили в России

Теперь в Россию можно ввозить бытовую технику таких брендов, как Ariston, Panasonic, Philips и Samsung, благодаря параллельному импорту. Это стало возможным после выхода приказа Минпромторга, который начал действовать 8 мая. Суть параллельного импорта в том, что товары можно ввозить в страну, не спрашивая разрешения у тех, кто владеет брендом, сообщает ИА DEITA.RU.