Параллельный импорт изменили в России

Помимо этого, с 1 мая Минпромторг разрешил ввозить без согласия правообладателей кухонную технику, например, миксеры, измельчители и соковыжималки Panasonic, а также товары для красоты — электробритвы и машинки для стрижки волос Moser и Philips. В список разрешенных товаров также попали мощные мотоциклы с объемом двигателя больше 800 кубических сантиметров от BMW, Ducati, Honda и KTM.
Новые правила будут вводиться постепенно: некоторые изменения начнут действовать через полгода после официальной публикации документа, а вот те, что касаются электроники, вступили в силу уже в начале мая.