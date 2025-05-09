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Параллельный импорт изменили в России

Теперь в Россию можно ввозить бытовую технику таких брендов, как Ariston, Panasonic, Philips и Samsung, благодаря параллельному импорту. Это стало возможным после выхода приказа Минпромторга, который начал действовать 8 мая. Суть параллельного импорта в том, что товары можно ввозить в страну, не спрашивая разрешения у тех, кто владеет брендом, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Помимо этого, с 1 мая Минпромторг разрешил ввозить без согласия правообладателей кухонную технику, например, миксеры, измельчители и соковыжималки Panasonic, а также товары для красоты — электробритвы и машинки для стрижки волос Moser и Philips. В список разрешенных товаров также попали мощные мотоциклы с объемом двигателя больше 800 кубических сантиметров от BMW, Ducati, Honda и KTM.

Новые правила будут вводиться постепенно: некоторые изменения начнут действовать через полгода после официальной публикации документа, а вот те, что касаются электроники, вступили в силу уже в начале мая.