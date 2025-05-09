Более 130 гидротехнических сооружений пройдут многофакторное обследование

«Министерство водных ресурсов и ирригации проводит многофакторное обследование 134-х гидротехнических сооружений. В общей сложности до конца 2028 года планируется обследовать 557 сооружений», — сообщает Минирригации.
Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ.
Напомним, что в прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84-х объектах в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.
«Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.