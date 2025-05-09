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В Красноярском крае у собственников изъяли больше 360 га неиспользуемых земель

В Красноярском крае у собственников изымают неиспользуемые участки.

Источник: Россельхознадзор по Красноярскому краю

В Красноярском крае активно изымают неиспользуемые земли у забросивших их собственников. Сельскохозяйственные территории забирают суды по искам Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, недавно Емельяновский районный суд изъял у собственника участок площадью 10,8 га около села Устюг. Собственника земли предупреждали о такой возможности еще в 2022 году, однако за три года земли в порядок он так и не привел и для сельхозпроизводства свои гектары не использовал.

Всего с начала года суды изъяли у нерадивых собственников 12 участков общей площадью 368,3 га в Козульском, Иланском, Большеулуйском, Березовском и других районах.