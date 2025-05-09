В Красноярском крае у собственников изъяли больше 360 га неиспользуемых земель

Как рассказали в ведомстве, недавно Емельяновский районный суд изъял у собственника участок площадью 10,8 га около села Устюг. Собственника земли предупреждали о такой возможности еще в 2022 году, однако за три года земли в порядок он так и не привел и для сельхозпроизводства свои гектары не использовал.