Вкусно и полезно: как сэкономить на ингредиентах для окрошки

Согласно полученным от крупной отечественной компании данным, больше всего подорожали такие ингредиенты, как квас и яйца. Как известно, большинство россиян — поклонников окрошки делятся на два типа: одни любят готовить это блюдо на квасе, часто со сметаной, другие — на кефире. Второй вариант более выгодный: продуктовый набор для окрошки на квасе дороже. Еще лучше для кошелька — использовать минеральную воду. Кстати, некоторые повара предлагают добавлять в окрошку и кефир, и минералку. Так вкус интереснее.