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В Самаре срок сдачи станции метро «Театральная» сдвинули к 2027 году

На завершение строительства станции метро «Театральная» в Самаре понадобится больше времени.

Источник: Комсомольская правда

Строительство станции метро «Театральная» в Самаре может закончиться ближе к 2027 году. Информация об этом прозвучала на заседании областного правительства 7 мая 2025 года.

На совещании обсудили создание распоряжения, которое позволило бы корректировать условия госконтрактов на масштабные работы. Касаемо станции метро, речь идет о 13 контрактах. Предлагается вносить изменения в документы, если у сторон возникли обстоятельства, независящие от них и влекущие невозможность их исполнения. К таким факторам, к примеру, относятся превышение сроков рассмотрения дел по обращениям собственников об изъятии жилья и включение зданий, определенных под снос, в перечень ценных градоформирующих объектов.

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов отметил, что предлагаемые изменения не касаются цены контракта и удорожания проекта. Сейчас предельным сроком действия этих договоров установлен 2027 год.