В Самаре срок сдачи станции метро «Театральная» сдвинули к 2027 году

На совещании обсудили создание распоряжения, которое позволило бы корректировать условия госконтрактов на масштабные работы. Касаемо станции метро, речь идет о 13 контрактах. Предлагается вносить изменения в документы, если у сторон возникли обстоятельства, независящие от них и влекущие невозможность их исполнения. К таким факторам, к примеру, относятся превышение сроков рассмотрения дел по обращениям собственников об изъятии жилья и включение зданий, определенных под снос, в перечень ценных градоформирующих объектов.