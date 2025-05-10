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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 10 мая после Дня Победы

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 10 мая, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 10 мая 2025 года, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались 10 мая после Дня Победы.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 10 мая, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0062 белорусского рубля, 1 евро — 3,4134 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6803 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 8 мая, и пятницу, 9 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля 10 мая также не поменялись.