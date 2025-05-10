Что изменится в порядке получения, приоритете и очереди на арендное жилье и коснется многих белорусов

Сообщается, что новое постановление белорусского правительство вносит изменения в документ от 31 декабря 2014 года. Ключевое нововведение состоит в том, что теперь решение, связанное с предоставлением арендного жилья в первую очередь будет принимать более высокий уровень власти. Называются исполнительные комитеты городов областного и районного подчинения и только после этого — местные исполнительные и распорядительные органы.