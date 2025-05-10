Что изменится в порядке получения, приоритете и очереди на арендное жилье и коснется многих белорусов

Порядок получения арендного жилья и очереди на него обновились в Беларуси. Это следует из постановления Совета министров № 253 от 8 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Сообщается, что новое постановление белорусского правительство вносит изменения в документ от 31 декабря 2014 года. Ключевое нововведение состоит в том, что теперь решение, связанное с предоставлением арендного жилья в первую очередь будет принимать более высокий уровень власти. Называются исполнительные комитеты городов областного и районного подчинения и только после этого — местные исполнительные и распорядительные органы.
Говорится, что в Минске арендное жилье будет выделять городской исполнительный комитет, районные администрации на основе списков, которые будут составляться по индивидуальным ходатайствам государственных учреждений и организаций, где работают эти граждане.
Вместе с тем в Беларуси изменится и очередность предоставления жилья. Уточняется, что теперь прежде всего арендные квартиры будут предоставлять белорусам востребованных должностей служащих, а также профессий рабочих при условии, что у них, их семей нет собственного жилья. Исключение — комнаты в общежитиях.
Сообщается, что после того, как арендную квартиру (дом) получил такого рода специалист, в очередь на получение арендного жилья будут ставить других белорусов с востребованными профессиями.
В документе сказано, что если на одно арендное помещение претендуют сразу несколько того, то в первую очередь будут рассматривать заявление того, кто его подал первым. Указанные изменения направления на упрощение процесса получения арендного жилья. Кроме того, они направлены на более эффективное распределение ресурсов.