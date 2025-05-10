Минфин США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу

Соединенные Штаты могут оказаться на грани дефолта по своему государственному долгу уже в августе, если Конгресс не примет меры по повышению потолка задолженности. Об этом говорится в письме, опубликованном в пятницу министром финансов США Скоттом Бессентом, адресованном лидерам законодательного органа.