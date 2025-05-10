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Минфин США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу

К августу у страны, скорее всего, закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,2 трлн.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты могут оказаться на грани дефолта по своему государственному долгу уже в августе, если Конгресс не примет меры по повышению потолка задолженности. Об этом говорится в письме, опубликованном в пятницу министром финансов США Скоттом Бессентом, адресованном лидерам законодательного органа.

Министр отметил, что «существует реальная вероятность» исчерпания денежных средств правительства в августе, когда Конгресс будет находиться на каникулах. Он призвал законодателей увеличить или приостановить действие лимита долга до середины июля, чтобы сохранить доверие и авторитет Соединенных Штатов.

По словам Бессента, к августу стране может не хватить средств для выполнения обязательств по задолженности, которая превышает $36,2 трлн. Это создает серьезные риски для финансовой стабильности и экономической ситуации в стране.

Ранее один из богатейших людей планеты, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа. Миллиардер подчеркнул, что торговля не должна быть оружием.