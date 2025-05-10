Курсы валют на 10−12 мая, цены на нефть и металлы

Стоимость золота растет. На 19:00 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 28 долларов или на 0,81%, до 3 334,01 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,66%, до 32,833 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 3,2%. Инвесторы находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам, пишет 1prime.ru.