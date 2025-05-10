Курсы валют на 10−12 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть снизили темпы роста. На 19:22 аст 9 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,64%, до 63,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 60,3 доллара. Рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии
Металлы
Стоимость золота растет. На 19:00 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 28 долларов или на 0,81%, до 3 334,01 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,66%, до 32,833 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 3,2%. Инвесторы находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:14 аст bitcoin торговался по 102 835,06 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 1,80%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 302,49 долларов, повысившись в цене на 12,06%. Капитализация этой криптовалюты составила 277,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,2 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 331,12 тенге.
1 азербайджанский манат 304,43 тенге.
10 армянский драм 13,37 тенге.
1 белорусский рубль 157,99 тенге.
1 бразильский реал 89,82 тенге.
10 венгерских форинтов 14,35 тенге.
1 гонконгский доллар 66,4 тенге.
1 грузинский лари 190,2 тенге.
1 датская крона 78,09 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,5 тенге.
1 доллар США 516,01 тенге.
1 евро 582,47 тенге.
1 индийская рупия 6,03 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 371,95 тенге.
1 китайский юань 71,3 тенге.
1 кувейтский динар 1 682,84 тенге.
1 кыргызский сом 5,9 тенге.
1 малазийский ринггит 120,65 тенге.
1 мексиканский песо 26,36 тенге.
1 молдавский лей 30,19 тенге.
1 норвежская крона 49,85 тенге.
1 польский злотый 136,49 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,58 тенге.
1 российский рубль 6,26 тенге.
1 СДР 700,27 тенге.
1 сингапурский доллар 398,03 тенге.
1 таджикский сомони 50,34 тенге.
1 тайский бат 15,73 тенге.
1 турецкая лира 13,39 тенге.
100 узбекских сумов 4,02 тенге.
1 украинская гривна 12,42 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,38 тенге.
1 чешская крона 23,38 тенге.
1 шведская крона 53,44 тенге.
1 швейцарский франк 624,86 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,4 тенге.
100 южнокорейских вон 36,84 тенге.
1 японская иена 3,56 тенге.