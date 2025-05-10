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Тысячу новых проектов реализуют в селах Казахстана в 2025 году

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Тысячу новых проектов на 176,4 миллиарда тенге (341,9 тысячи долларов) реализуют в селах Казахстана в 2025 году.

Источник: Миннацэкономики Казахстана

Как сообщили в Миннацэкономики республики, в рамках программы «Ауыл — Ел бесігі» («Аул — колыбель народа») проекты затронут 500 сельских населенных пунктов.

Проект реализуется с 2019 года по поручению Главы государства и направлен на улучшение качества жизни сельчан — модернизацию инженерной и социальной инфраструктуры, повышение доступности базовых услуг и создание комфортной среды для жизни.

сообщили в ведомстве

За 2019−2024 годы на развитие сёл уже направлено 524 миллиарда тенге (1,01 миллиарда долларов). В 2,6 тысяч опорных и спутниковых сёл по стране реализовано свыше 6,6 тысяч проектов.

Благодаря им построено и отремонтировано 772 объекта жилищно-коммунального хозяйства. А также 2,1 тысячи социальных объектов, включая школы, медпункты и дома культуры, более 3 тысяч внутрипоселковых дорог.