Названы плюсы и минусы китайского внедорожника Rox 01

Настроить климат — в меню, активировать подогрев сидений — в меню, даже включить габариты вместо фар, чтобы не слепить соседей на парковке — тоже в меню. И не забываем пробраться в него же, чтобы включить фары обратно перед продолжением поездки. Потому что делать это на ходу небезопасно: ~нужная кнопка расположена в правом нижнем углу 15-дюймового экрана, максимально далеко от водителя~.