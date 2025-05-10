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Экономист пообещал россиянам ослабление рубля

Незначительное ослабление курса рубля в мае способно вызвать увеличение спроса на иностранную валюту в связи с предстоящим сезоном отпусков. Об этом сообщил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

В мае рубль может ослабеть до 85−86 за доллар.

Незначительное ослабление курса рубля в мае способно вызвать увеличение спроса на иностранную валюту в связи с предстоящим сезоном отпусков. Об этом сообщил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

«По валютному рынку прогноз на май таков: рубль может ослабеть до 85−86 за доллар, до 92−94 за евро и до 11,2−11,5 за юань», — рассказал экономист в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что ключевыми драйверами изменений курса выступят увеличение спроса на иностранную валюту в связи с выездом граждан за рубеж и стабилизация объемов экспорта.

Аналитик отметил, что в апреле рубль продемонстрировал укрепление по отношению к доллару и юаню благодаря улучшению состояния торгового баланса, однако ослаб относительно евро. По словам Паулускаса, к концу месяца курс рубля находился в диапазоне 82−83 за доллар, однако в дальнейшем ожидается его ослабление.

Ранее эксперты уже предупреждали о возможной волатильности рубля в период майских праздников. Аналитики отмечали, что традиционная поддержка рубля налоговым периодом может быть ограничена, а курс доллара способен колебаться от 80 до 89,5 рублей.