Экономист пообещал россиянам ослабление рубля

«По валютному рынку прогноз на май таков: рубль может ослабеть до 85−86 за доллар, до 92−94 за евро и до 11,2−11,5 за юань», — рассказал экономист в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что ключевыми драйверами изменений курса выступят увеличение спроса на иностранную валюту в связи с выездом граждан за рубеж и стабилизация объемов экспорта.