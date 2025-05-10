Производство растительного масла выросло почти на 24%

В Казахстане работают 88 перерабатывающих предприятий с общей производственной мощностью 4,7 млн тонн сырья в год. В 2024 году ими было произведено 753 тыс. тонн растительного масла, что на 12% выше, чем в 2023 году или 672,1 тыс. тонн.