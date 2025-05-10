Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты

В ходе рабочего визита узбекская сторона провела ряд конструктивных встреч с представителями правительственных и деловых кругов этой страны.
Основное внимание участники встреч уделили вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выявлению новых перспективных направлений взаимодействия, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
Особый акцент был сделан на развитии совместных проектов в таких ключевых отраслях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, логистика и фармацевтика.
По итогам встреч и переговоров Рабочей группой сформирован конкретный перечень проектов, которые станут основой для подписания двусторонних соглашений, направленных на углубление узбекско-венгерского стратегического сотрудничества.