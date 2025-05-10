Казахстан в ЕАЭС: итоги и выгоды

Участие в ЕАЭС способствует привлечению инвестиций, дальнейшему наращиванию объемов внешней торговли, реализации совместных промышленных проектов, развитию действующих и созданию новых транспортно-логистических цепочек, что положительно влияет на модернизацию национальной экономики.
Основные достижения и выгоды в рамках Евразийского экономического союза.
В министерстве заявили о продвижении в процессе формирования общего рынка товаров.
- В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование.
- Созданы единые условия торговли, при которых не взимаются таможенные пошлины и сборы, не применяются нетарифные меры при взаимной торговле между государствами — членами ЕАЭС.
- Отменен госконтроль в сферах санитарного, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного надзора в пунктах пропуска на государственной границе Казахстана с Россией и Кыргызстаном. Сертификаты о санитарной, ветеринарной, фитосанитарной безопасности, выданные в государствах-членах ЕАЭС, взаимно признаются.
- В сфере технического регулирования казахстанские предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции (кроме содержащихся в техрегламентах), проведения дополнительных процедур оценки соответствия. На сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырех других странах ЕАЭС.
- На сегодня приняты 52 технических регламента, из них вступили в силу 48, которые охватывают порядка 90% продукции, обращаемой на общем рынке ЕАЭС.
- Представляется национальный режим в сфере государственных закупок, то есть равные условия для поставщиков вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству-члену ЕАЭС. Участие Казахстана в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с объемом порядка $135 млрд.
- В сфере налогового регулирования исключается двойное налогообложение. НДС оплачивается по принципу страны назначения.
- Высокой степени либерализации достиг и общий рынок труда.
- Документы об образовании казахстанцев признаются в странах ЕАЭС без проведения процедур признания документов, за исключением медицинской или фармацевтической деятельности. Также у граждан Казахстана есть право на пенсии за время работы на территориях государств-членов ЕАЭС.
- Взаимно признаются документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата и доктора наук.
- Расширяется перечень секторов единого рынка услуг. К настоящему времени в общий формат переведено 135 секторов услуг. Единый рынок услуг позволяет отечественным предпринимателям на основании разрешения, полученного в Казахстане, предоставлять услуги на территориях других государств-членов ЕАЭС без учреждения дополнительного юридического лица.
Основные цифры и показатели
Отмечается, что Казахстан — самое большое и при этом наиболее отдаленное от моря государство из так называемых «land-locked countries» (из стран, не имеющих выхода к морю).
В рамках ЕАЭС для казахстанских перевозчиков работают внутренние железнодорожные тарифы в направлении морских портов (в основном Тамань, Усть-Луга и др.).
В министерстве отметили, что за 10 лет ЕАЭС благоприятно сказался на макроэкономических показателях Казахстана.
Об этом говорят цифры
- Взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 87,1% (в 2015 г. — $16,3 млрд, в 2024 г. — $30,5 млрд). С третьими странами прирост составил 84,4% (в 2015 г. — $60,2 млрд, в 2024 г. — $111 млрд).
- Экспорт Казахстана в государства-члены ЕАЭС вырос на 115,7% (в 2015 г. — $5,1 млрд, в 2024 г. — $11 млрд).
- Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2024 года превысил объем инвестиций 2015 года в 6 раз, составив $4 млрд (2015 г. — $0,6 млрд, 2024 г. — $4 млрд).
- Из третьих стран инвестиции составили в 2024 году $13,1 млрд (в 2015 г. — $14,8 млрд). Что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС.
- ВВП Казахстана показал положительную динамику — рост в сравнении 2024 года с 2015 годом составил 56,2%.
- Заключенные соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном в рамках ЕАЭС дали для Казахстана следующий эффект:
- За 8 лет действия соглашения с Вьетнамом товарооборот вырос на 55% (до 859,4 млн. долл. США);
- За 5 лет действия временного соглашения с Ираном — на 40% (до 340,1 млн. долл. США);
- — за три года соглашения с Сербией — на 35,1% (до 100 млн. долл. США).
Кроме того, Соглашение о зоне свободной торговли подписано с Сингапуром, которое проходит внутригосударственные процедуры для вступления в силу.
На текущий момент на завершающей стадии находятся переговоры по заключению аналогичных соглашений с ОАЭ, Монголией и Индонезией.
Общий потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров на данные рынки превышает $1,5 млрд.
Евразийская экономическая комиссия помогает оперативно рассматривать и принимать решения по возникающим вопросам для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
К примеру, за все время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров на сегодня устранено 69.