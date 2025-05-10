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Белстат раскрыл существенный рост средней зарплаты белорусов

Белстат рассказал о динамике средней зарплаты белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Белстат подсчитал динамику номинальной и реальной среднемесячной заработной платы белорусов в первом квартале 2025 года. То есть той, которая рассчитывается до вычета налогов и взносов.

Так, январская и февральская номинальная начисленная среднемесячная зарплата практически равны: соответственно, 2 427,4 и 2 428,1 рубля. Разница — 70 копеек. А вот цифра марта показывает значительно больший рост (плюс 173,7 рубля к февралю 2025) и составляет 2 601,8 рубля. За квартал, в среднем, получилось 2 487,3 белрубля.

Для сравнения напомним, что аналогичный период 2024 года показал следующие цифры: 1 991,2 рубля в январе, 2025,7 в феврале и 2161,1 в марте. В целом, первый квартал 2024-го белорусы завершили с номинальной начисленной среднемесячной зарплатой в 1 991,2 рубля.