Белстат раскрыл существенный рост средней зарплаты белорусов

Для сравнения напомним, что аналогичный период 2024 года показал следующие цифры: 1 991,2 рубля в январе, 2025,7 в феврале и 2161,1 в марте. В целом, первый квартал 2024-го белорусы завершили с номинальной начисленной среднемесячной зарплатой в 1 991,2 рубля.