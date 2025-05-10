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Союз театральных деятелей в Перми регистрирует бренд «Соленые уши»

Новый товарный знак планируется использовать в образовательных целях.

Источник: Комсомольская правда

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» регистрирует новый товарный знак. Речь идет о бренде «Соленые уши», пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные портала znakoved.ru.

По информации издания, организация планирует использовать новый товарный знак для проведения лекций, образовательных курсов, тренингов и культурных мероприятий. Также учреждение намерено применять его для создания выставок, экспозиций и художественных галерей.

Пермское региональное отделение СТД РФ занимается мониторингом и поддержкой театрального искусства в Прикамье. Официальной штаб-квартирой организации является Дом актера. С 2011 года руководителем учреждения выступает Анатолий Пичкалев.