Союз театральных деятелей в Перми регистрирует бренд «Соленые уши»

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» регистрирует новый товарный знак. Речь идет о бренде «Соленые уши», пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные портала znakoved.ru.
По информации издания, организация планирует использовать новый товарный знак для проведения лекций, образовательных курсов, тренингов и культурных мероприятий. Также учреждение намерено применять его для создания выставок, экспозиций и художественных галерей.
Пермское региональное отделение СТД РФ занимается мониторингом и поддержкой театрального искусства в Прикамье. Официальной штаб-квартирой организации является Дом актера. С 2011 года руководителем учреждения выступает Анатолий Пичкалев.