Сколько стоит мясной фарш в разных регионах Казахстана

Самый дешевый куриный фарш можно приобрести в Костанае — всего за 726 тг за килограмм. Чуть дороже он в Таразе — 850 тг. В Павлодаре и Кокшетау он стоит 1800 и 1900 тг за килограмм. Средние расценки на куриный фарш демонстрируют Алматы (2000−2500 тг), Уральск (2190 тг), Семей (2400 тг) и Актау (2400 тг). Чуть дороже в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Актобе — 2500 тг, а также в Атырау, Караганде и Жезказгане (2600 тг). Достаточно дорогой куриный фарш в Туркестане — 2700−3000 тг и Астане — 2769 — 3035 тг. Лидером по цене на куриный фарш стал Шымкент — 3245 тг за килограмм.