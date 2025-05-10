26 промышленных объектов появится в столице благодаря городской программе

До 2030 года в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда в разных районах столицы появится 26 промышленных объектов. Трудоустроиться на них смогут свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В соответствии с постановлением Сергея Собянина в столице с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. Она помогает формировать городскую среду, способствует развитию научно-технического и промышленного потенциала Москвы. Привлечение частных инвестиций позволяет создавать промышленную инфраструктуру опережающими темпами. До 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности планируется кратно увеличить объем вводимых в эксплуатацию промышленных площадей. В рамках уже заключенных соглашений с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда в девяти административных округах столицы появится 26 промышленных объектов. Трудоустроиться на предприятия смогут более 20,3 тысячи человек», — рассказал Максим Ликсутов.
Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда позволяет снизить нагрузку на столичную транспортную систему и сократить маятниковую миграцию москвичей. На сегодняшний день в рамках программы уже ввели в эксплуатацию первые пять объектов промышленно-производственного назначения. Сейчас в них размещают производства компании по выпуску медицинской техники, ветеринарной фармацевтики, промышленного и ИТ-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики, а также строительной продукции. Благодаря этим проектам создано около пяти тысяч рабочих мест.
«Создание промышленной инфраструктуры позволяет обеспечить дополнительный приток инвестиций в реальный сектор экономики и локализовать на территории столицы современные высокотехнологичные производства. Общий объем согласованного промышленного строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда уже превысил 880 тысяч квадратных метров, что практически вдвое больше аналогичного показателя предыдущих четырех лет. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций, суммарный объем вложений превысит 230 миллиардов рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По условиям городской программы девелопер полностью или частично освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые многоквартирные дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся рабочие места.
С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Инвесторы построят более 230 объектов общей площадью свыше шести миллионов квадратных метров. Среди них промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.