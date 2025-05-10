26 промышленных объектов появится в столице благодаря городской программе

«В соответствии с постановлением Сергея Собянина в столице с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. Она помогает формировать городскую среду, способствует развитию научно-технического и промышленного потенциала Москвы. Привлечение частных инвестиций позволяет создавать промышленную инфраструктуру опережающими темпами. До 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности планируется кратно увеличить объем вводимых в эксплуатацию промышленных площадей. В рамках уже заключенных соглашений с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда в девяти административных округах столицы появится 26 промышленных объектов. Трудоустроиться на предприятия смогут более 20,3 тысячи человек», — рассказал Максим Ликсутов.